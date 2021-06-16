Почетный гражданин Орла опять полетит в космос

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина накануне состоялось представление участников очередного космического полета, запланированного на декабрь 2021 года. Основной экипаж возглавит почетный гражданин Орла Александр Мисуркин. Также к полету в космос готовятся: президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава (Yusaku Maezawa), продюсер и личный ассистент Маэзавы — Йозо Хирано (Yozo Hirano), В тренировках также примет участие Щун Огисо (Shun Ogiso) — менеджер по связям с общественностью корпорации «Старт Тудей». Командиром дублирующего экипажа назначен Александр Скворцов.

Подготовка участников космического полета будет проводиться в течение двух тренировочных сессий. Первая сессия уже началась и она продлится 4 недели. В этот период участники космического полета будут изучать системы пилотируемого «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции. Также будет проведена отливка ложемента на Научно-производственном предприятии «Звезда». Вторая тренировочная сессия запланирована с сентября 2021 года до старта. В этот период предусмотрены занятия по медико-биологической подготовке, комплексной подготовке, выживания в различных климато-географических зонах, примерка скафандров, комплексные экзаменационные тренировки. Запланированная к старту в декабре предстоящая экспедиция посещения будет 20-й по счету, — сообщили в пресс-службе Роскомоса.