16 июня 2021



Почетный гражданин Орла опять полетит в космос

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина накануне состоялось представление участников очередного космического полета, запланированного на декабрь 2021 года. Основной экипаж возглавит почетный гражданин Орла Александр Мисуркин. Также к полету в космос готовятся: президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава (Yusaku Maezawa), продюсер и личный ассистент Маэзавы — Йозо Хирано (Yozo Hirano), В тренировках также примет участие Щун Огисо (Shun Ogiso) — менеджер по связям с общественностью корпорации «Старт Тудей». Командиром дублирующего экипажа назначен Александр Скворцов.

Подготовка участников космического полета будет проводиться в течение двух тренировочных сессий. Первая сессия уже началась и она продлится 4 недели. В этот период участники космического полета будут изучать системы пилотируемого «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции. Также будет проведена отливка ложемента на Научно-производственном предприятии «Звезда». Вторая тренировочная сессия запланирована с сентября 2021 года до старта. В этот период предусмотрены занятия по медико-биологической подготовке, комплексной подготовке, выживания в различных климато-географических зонах, примерка скафандров, комплексные экзаменационные тренировки. Запланированная к старту в декабре предстоящая экспедиция посещения будет 20-й по счету, — сообщили в пресс-службе Роскомоса.

 

В больнице города Ливны Орловской области пациентов кормили мясом с кишечной палочкой
В Орле обнаружено тело 22-летнего парня с ампутированными конечностями
В Орле мебельному магазину запретили нарушать права потребителей
Опубликовано 16 Июн 2021 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

Комментарии закрыты.

Новости

Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"