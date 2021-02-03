Почетным работникам Орловской области, удостоенным звания в 2021 году, выплатят по 10 тысяч рублей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 1 февраля подписал Постановление Правительства Орловской области № 46 об установлении размера единовременного денежного поощрения лицам, удостоенным наград регионального Правительства в 2021 году.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей.

Единовременное денежное поощрение будет выплачиваться гражданам, удостоенным следующих званий:

«Почетный машиностроитель Орловской области», «Почетный работник пищевой индустрии Орловской области», «Почетный работник промышленности Орловской области», «Почетный работник образования Орловской области», «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области», «Почетный работник сельского хозяйства Орловской области», «Почетный работник социальной защиты населения Орловской области», «Почетный строитель Орловской области», «Почетный работник муниципальной службы в Орловской области», «Почетный работник культуры Орловской области», «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Орловской области», «Почетный работник средств массовой информации Орловской области», «Почетный энергетик Орловской области», «Почетный эколог Орловской области», «Почетный экономист Орловской области», «Почетный работник государственной службы Орловской области», «Почетный работник здравоохранения Орловской области», «Почетный работник физической культуры и спорта Орловской области», «Почетный работник сферы обслуживания населения Орловской области», «Почетный работник транспорта Орловской области», «Почетный работник торговли Орловской области», «Почетный работник дорожного строительства Орловской области», «Почетный лесник Орловской области».

Напомним, единовременные денежные поощрения лицам, удостоенным наград Правительства Орловской области, выплачиваются с 2015 года. За эти годы их размер не изменился. Финансирование выплат осуществляется за счет средств областного бюджета.

Кроме единовременного денежного поощрения граждане, удостоенные звания, получают нагрудный знак установленного образца и удостоверение к званию, информирует официальный Портал Орловской области.