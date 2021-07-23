Почта России меняет бумажные извещения на электронные

Почта России переходит на электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений. Пользователи, оформившие на почте простую электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений. Напомним, электронное извещение — это бесплатный сервис, разработанный для оповещения о поступлении регистрируемых отправлений. Электронное извещение может поступить вам в виде СМС, Push-уведомления (если установлено Мобильное приложение Почты России) или на электронную почту. Извещение приходит, когда адресованное вам отправление готово к вручению в отделении почтовой связи. Распечатывать электронное извещение не требуется, просто назовите номер отправления оператору.

Подключить услугу вы можете в том случае, если у вас уже подключена простая электронная подпись (ПЭП),

Это можно сделать несколькими способами:

В Мобильном приложении. Раздел «Мой профиль – Перейти на электронные извещения»;

В личном кабинете на сайте Почты России. Раздел «Услуги и уведомления – Электронные извещения – Подключить услугу (потребуется ознакомиться с правилами предоставления сервиса)»

В любом почтовом отделении. Для этого нужно заполнить и подписать заявление, потребуется паспорт.

Как быть, если услуга «Электронные извещения» подклчючена, но изменился номер телефона или электронный адрес. Нужно обратиться с паспортом в любое почтовое отделение. Оператор внесёт обновлённые данные в программу, напечатает новое заявление, а вам останется лишь его подписать. Такой же алгоритм действий и если сменился адрес проживания.