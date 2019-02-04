4 февраля 2019



Почта России предлагает орловским школьникам нарисовать одуванчики

В Орловской области объявлен конкурс детского и семейного творчества «Золотой луг моего детства», посвященный 70-летию издания сборника М. М. Пришвина «Золотой луг» и приуроченный к Всемирному дню одуванчиков 16 мая.

Организатором конкурса является Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина, конкурс поддержало областное Управление Федеральной почтовой связи. Его цель — популяризация творчества М. М. Пришвина и эколого-краеведческое воспитание детей.

К участию приглашаются младшие школьники, члены детских школьных коллективов и любительских объединений, семейные команды. На выбор три номинации:

«Читаем «Золотой луг» М. М. Пришвина»: рукописная книжка. Для оформления книжки используется любой материал в любой технике изобразительного и (или) декоративно-прикладного творчества. В качестве иллюстраций можно использовать свои рисунки и фотографии. Размер работы — произвольный.

«Большого солнца маленький портрет»: поделка «Одуванчик». Для выполнения поделки используется любая техника декоративно-прикладного творчества (аппликация, лепка, вышивка, другая техника). Размер работы — произвольный.

«Золотой луг Михаила Пришвина»: почтовая открытка, почтовый конверт, почтовая марка. Работа выполняется в любой технике изобразительного искусства (рисунок, акварель, гуашь, карандаш, перо, пастель, фломастер и др.). Обязательным условием является наличие паспарта. Размер работы — произвольный.

Итоги конкурса будут объявлены 23 мая 2019 года в БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» на областном празднике. После подведения итогов и награждения победителей и призёров будет организована выставка творческих работ участников конкурса в БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» и в УФПС Орловской области.

Подробности и положение здесь http://www.prishvinka.ru/glavn/door/2019/zolotoy.pdf

По информации УФПС Орловской области

 

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Опубликовано 04 Фев 2019 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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