14 мая 2020



Почта России предлагает вакансии орловчанам, оставшимся без работы

Почта России в Орловской области предлагает вакансии для сотрудников предприятий, которые приостановили свою деятельность.

УФПС Орловской области предлагает различные варианты трудоустройства жителям Орла и области, оставшимся без работы или вынужденным находиться в длительном отпуске в связи с ограничительными мерами по противодействию коронавирусной инфекции.

Возможно трудоустройство на постоянной основе, совместительство  и заключение срочных трудовых договоров  в соответствии с ТК РФ.

В настоящий момент компании требуются начальники почтовых отделений и водители. Компания гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Записаться на собеседования можно по телефону 200-550, добавочный 1175.

Впоследствии будут открыты вакансии почтальонов, операторов, сортировщиков, информирует пресс-служба УФПС Орловской области.

 

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Опубликовано 14 мая 2020 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 66

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