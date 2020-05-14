Почта России предлагает вакансии орловчанам, оставшимся без работы

Почта России в Орловской области предлагает вакансии для сотрудников предприятий, которые приостановили свою деятельность.

УФПС Орловской области предлагает различные варианты трудоустройства жителям Орла и области, оставшимся без работы или вынужденным находиться в длительном отпуске в связи с ограничительными мерами по противодействию коронавирусной инфекции.

Возможно трудоустройство на постоянной основе, совместительство и заключение срочных трудовых договоров в соответствии с ТК РФ.

В настоящий момент компании требуются начальники почтовых отделений и водители. Компания гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Записаться на собеседования можно по телефону 200-550, добавочный 1175.

Впоследствии будут открыты вакансии почтальонов, операторов, сортировщиков, информирует пресс-служба УФПС Орловской области.