«Почта России» прокомментировала свое участие в форуме за 43 миллиона рублей

Как сообщало наше издание, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили сомнительную закупку ФГУП «Почта России» за 43 миллиона рублей. Речь идет об участии госконторы в Петербургском международном экономическом форуме. Деньги будут потрачены на оплату кастингов девушек модельной внешности, аренду лимузинов и прочее, прочее, прочее.

Редакция «Орловской среды» получила официальный комментарий «Почты России» и мы публикуем его полностью:

«Закупка проведена Почтой России в полном соответствии с законодательством РФ и согласована Минкомсвязью России. Единственным подрядчиком выступает Фонд «Росконгресс», который на основании распоряжения Правительства РФ (во вложении) является эксклюзивным организатором Петербургского международного экономического форума.

Общая стоимость услуг Росконгресса включает как оплату партнерского пакета, так и застройку и эксплуатацию стенда Почты России, а также расходы на организацию мероприятий.

Почта России на протяжении нескольких лет является официальным логистическим партнером Петербургского международного экономического форума. В рамках ПМЭФ Почта России организует ряд деловых встреч с участием международных партнеров, включая генерального директора Всемирного почтового союза (Universal Postal Union, UPU) Бишара Хусейна.

Считаем необходимым напомнить, что Почта России является прибыльным коммерческим предприятием, при этом не получая субсидий от государства», — говорится в официальном комментарии «Почты России».