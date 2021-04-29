Почта России в Орловской области изменит режим работы в майские праздники

Как сообщает региональное УФПС, 1 и 9 мая станут выходными для всех почтовых отделений в Орловской области.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше;

2 мая — работа по обычному графику.

3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, 10 мая – работа в режиме воскресенья.

С 4 по 7 мая почта работает в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.