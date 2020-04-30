Почта России временно продлила срок хранения отправлений до 60 дней

Получить отправления в отделениях Почты России теперь можно в течение 60 дней. В связи с режимом самоизоляции срок хранения временно продлен, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки, информирует УФПС Орловской области.

60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением «судебных» и «административных» отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение семи дней.