30 апреля 2020



Почта России временно продлила срок хранения отправлений до 60 дней

Получить отправления в отделениях Почты России теперь можно в течение 60 дней. В связи с режимом самоизоляции срок хранения временно продлен, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки, информирует УФПС Орловской области.

60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением «судебных» и «административных» отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение семи дней.

 

 

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Опубликовано 30 Апр 2020 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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