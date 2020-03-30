30 марта 2020



Почта России вводит особый режим работы в Орловской области

Чтобы не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников COVID-19 , с 30 марта по 3 апреля включительно Почта России в Орле и Орловской области переходит на особый режим работы.

Как сообщает УФПС Орловской области с 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране, за исключением ОПС с круглосуточным режимом работы (ОПС 101000, 107241 и 121099 в Москве и 191036 в Санкт-Петербурге) и ОПС закрытого типа, будут недоступны для посещения клиентами.

Почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Почта России настоятельно рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами и готова оказывать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д. Сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен.

Напомним, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций.

 

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Опубликовано 30 Мар 2020 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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