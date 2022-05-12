12 мая 2022



Почтальоны готовы доставить на дом новые социальные выплаты на детей

С 1 мая 2022 г. семьи с низким доходом могут претендовать на получение новых социальных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Граждане, которым будут одобрены выплаты, смогут получать их, не выходя из дома, — деньги доставят почтальоны.

Подать заявление на ежемесячную денежную выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд.

Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать в заявлении на выплату способ получения «через почту» и указать «с доставкой на дом».

Эта услуга бесплатна и особенно актуальна для людей, проживающих в сельской местности, где нет доступа к банкоматам, информирует УФПС Орловской области.

 

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Опубликовано 12 мая 2022 в 12:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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