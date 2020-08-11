Почтальоны помогут орловцам подключить новые сервисы и услуги, не выходя из дома

Для подключения новых почтовых цифровых сервисов и услуг жителям Орла и Орловской области достаточно обратиться к своему почтальону. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, Почта России предпринимает необходимые меры защиты, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность клиентов. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Сотрудник почты предложит заполнить простую регистрационную форму, в которой клиент федерального оператора может поставить «галочки» напротив интересующих его сервисов.

Среди услуг, на которые жители региона смогут подписаться, заполнив анкету, представлены самые популярные цифровые сервисы Почты России: использование простой электронной подписи, информирование о поступлении регистрируемого отправления при помощи email и sms, сервис получения электронных заказных писем, адресная информационная рассылка, а также автоматическое уведомление об изменении графика выплаты пенсий и пособий.

Кроме того, жители Орловской области могут оставить заявку своему почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также произвести оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.