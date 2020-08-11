11 августа 2020



Почтальоны помогут орловцам подключить новые сервисы и услуги, не выходя из дома

Для подключения новых почтовых цифровых сервисов и услуг жителям Орла и Орловской области достаточно обратиться к своему почтальону. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, Почта России предпринимает необходимые меры защиты, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность клиентов. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Сотрудник почты предложит заполнить простую регистрационную форму, в которой клиент федерального оператора может поставить «галочки» напротив интересующих его сервисов.

Среди услуг, на которые жители региона смогут подписаться, заполнив анкету, представлены самые популярные цифровые сервисы Почты России: использование простой электронной подписи, информирование о поступлении регистрируемого отправления при помощи email и sms, сервис получения электронных заказных писем, адресная информационная рассылка, а также автоматическое уведомление об изменении графика выплаты пенсий и пособий.

Кроме того, жители Орловской области могут оставить заявку своему почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также произвести оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

 

В Орле появится новый парк
Мобильное приложение «Сделай Орел лучше» расширяет функционал
В Орле утилизировали около 800 кг подозрительных яблок
Опубликовано 11 Авг 2020 в 16:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"