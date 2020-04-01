1 апреля 2020



Почтальоны помогут пожилым орловцам пореже выходить из дома

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки УФПС Орловской области делает все, чтобы жители региона могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом, причем сроки выплаты останутся прежними по графику.

Лишь 1% пенсионеров-клиентов Почты России в Орловской области до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи. Но в апреле идти на почту не придется – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители Орловской области могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

 

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Опубликовано 01 Апр 2020 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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