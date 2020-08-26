Почте России в Орловской области требуются 56 сотрудников

Почта России в Орловской области увеличила число вакансий в почтово-логистической сфере.

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, открыто порядка 60 вакансий в почтовых отделениях Дмитровска-Орловского, п. Знаменское, Биофабрика Орловского района и других.

В основном требуются операторы по работе с клиентами в отделениях почтовой связи и почтальоны, которые осуществляют доставку посылок, письменной корреспонденции и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов. Также требуются водители, сортировщики и начальники сельских почтовых отделений.

Компания готова принять на работу постоянно или временно, заключая срочные трудовые договоры в строгом соответствии с ТК РФ. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможна работа по совместительству.

Записаться на собеседование и узнать об актуальных вакансиях можно по телефонам в Орле: 200-550 доб. 1175 или 1176. В районных центрах можно звонить по местным номерам в почтамты: Верховский почтамт 23412, Залегощенский – 25711, Кромской – 27105, Ливенский почтамт – 22625, Малоархангельский — 24526, Мценский почтамт – 20216, Урицкий – 26350.