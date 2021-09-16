Почти 100 процентов жителей Орла обращаются в налоговые органы онлайн

За август 2021 года в инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Орлу поступило 475 обращений от граждан. По сравнению с июлем текущего года, число обращений увеличилось более чем на 11%.

Самыми актуальными оказались вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, порядка зачета/возврата излишне уплаченных сумм налогов, налоговой задолженности, по налогообложению имущества физических лиц.

Более 99% всех обращений, поступивших в инспекцию, направлено в электронном виде через online-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет для физических лиц» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

ИФНС России по г.Орлу обращает внимание, что значительный объем информации налогоплательщики могут получить самостоятельно с помощью специально разработанных и успешно функционирующих интерактивных сервисов ФНС России, с полным перечнем которых можно ознакомиться на официальном сайте www.nalog.gov.ru.