16 сентября 2021



Почти 100 процентов жителей Орла обращаются в налоговые органы онлайн

За август 2021 года в инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Орлу поступило 475 обращений от граждан. По сравнению с июлем текущего года, число обращений увеличилось более чем на 11%.

Самыми актуальными оказались вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, порядка зачета/возврата излишне уплаченных сумм налогов, налоговой задолженности, по налогообложению имущества физических лиц.

Более 99% всех обращений, поступивших в инспекцию, направлено в электронном виде через online-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет для физических лиц» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

ИФНС России по г.Орлу обращает внимание, что значительный объем информации налогоплательщики могут получить самостоятельно с помощью специально разработанных и успешно функционирующих интерактивных сервисов ФНС России, с полным перечнем которых можно ознакомиться на официальном сайте www.nalog.gov.ru.

 

Эксперты ОНФ считают, что единый портал для селекционеров и агробизнеса поможет избавить АПК от импо...
В Орле начался ямочный ремонт дорог
Дорогу «Нарышкино-Сосково» отремонтируют за 60,8 млн рублей
Опубликовано 16 Сен 2021 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

Комментарии закрыты.

Новости

Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"