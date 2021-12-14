Почти 80 тысяч орловцев пробуют себя в инвестировании

В III квартале 2021 года новыми клиентами брокеров и доверительных управляющих стали почти 9 тысяч орловцев. С июля по сентябрь количество жителей региона, которые работают над тем, чтобы приумножить сбережения за счет вложений в ценные бумаги, увеличилось на 12,5% до 80 тысяч человек. По состоянию на 1 октября их активы составляли 14 млрд рублей – это на 6% больше, чем было в конце первого полугодия.

«Интерес к инвестированию у жителей нашего региона продолжает расти, и очень важно, чтобы граждане осознанно подходили к данному вопросу. Именно поэтому теперь перед сделками со сложными финансовыми продуктами для начинающих инвесторов проводится тестирование. Это не является каким-либо ограничением – тестирование необходимо, чтобы уберечь граждан от больших убытков, помочь человеку понять, насколько он разбирается в вопросах инвестирования, действительно ли осознает, что это не только большие возможности, но и определенные риски», ¬– рассказала начальник экономического отдела отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.

Чтобы грамотно сделать первые шаги в инвестировании, можно обратиться к сайту Fincult.info и там получить первоначальные знания о вложениях в ценные бумаги. Кроме того, до 17 декабря проходят вебинары Банка России «Грамотный инвестор», которые помогут познакомиться с инвестиционными продуктами, разобраться, чем инвестиции отличаются от банковских вкладов и какие могут возникнуть сложности.