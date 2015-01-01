Почти половина жителей Орловской области считают себя бедными

Почти 49% жителей Орловской области считают себя бедными. В Чечне, Удмуртии, Орловской области и Дагестане самая большая в России доля жителей, которые отнесли себя к бедным, сообщает «Вечерний Орел» со ссылкой на опубликованный Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) «Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения».

Более 48,8% опрошенных жителей Орловской области относят себя к категории бедных. Это третье место среди регионов РФ и на 2% больше, чем в Дагестане (47,6%).

В Удмуртии бедными назвали себя 54,8% населения республики, в Чечне – 56,6%.

Эксперты РАНХиГС, занимающиеся  исследованием так называемого субъективного восприятия бедности, относят к бедным тех людей, которые признали, что им хватает денег только на еду, или не хватает средств даже на еду, информирует «ВО».

 

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Опубликовано 15 Фев 2017 в 18:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

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