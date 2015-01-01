Почти половина жителей Орловской области считают себя бедными

Почти 49% жителей Орловской области считают себя бедными. В Чечне, Удмуртии, Орловской области и Дагестане самая большая в России доля жителей, которые отнесли себя к бедным, сообщает «Вечерний Орел» со ссылкой на опубликованный Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) «Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения».

Более 48,8% опрошенных жителей Орловской области относят себя к категории бедных. Это третье место среди регионов РФ и на 2% больше, чем в Дагестане (47,6%).

В Удмуртии бедными назвали себя 54,8% населения республики, в Чечне – 56,6%.

Эксперты РАНХиГС, занимающиеся исследованием так называемого субъективного восприятия бедности, относят к бедным тех людей, которые признали, что им хватает денег только на еду, или не хватает средств даже на еду, информирует «ВО».