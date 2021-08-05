Почтовики предлагают орловцам отметить 455-летие города спецгашением

В честь 455-летия города орловцы могут поставить на письма и открытки оттиски художественных штемпелей, сообщает УФПС по Орловской области.

На почтовую корреспонденцию можно поставить оттиск не обычного календарного штемпеля, а художественных. В центральном почтовом отделении г. Орла есть несколько штемпелей спецгашения, посвящённых городу: «Орёл — город воинской славы», «Орёл литературный», «Гордость земли Орловской», «Орловский краеведческий музей».

На штемпелях выставлена дата «5 августа» и нанесены тематические рисунки.

Памятные художественные штемпели постоянно находятся в центральном почтовом отделении г. Орла по адресу ул. Ленина, 43.