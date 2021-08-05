5 августа 2021



Почтовики предлагают орловцам отметить 455-летие города спецгашением

В честь 455-летия города орловцы могут поставить на письма и открытки оттиски художественных штемпелей, сообщает УФПС по Орловской области.

На почтовую корреспонденцию можно поставить оттиск не обычного календарного штемпеля, а художественных. В центральном почтовом отделении г. Орла есть несколько штемпелей спецгашения, посвящённых городу: «Орёл — город воинской славы», «Орёл литературный», «Гордость земли Орловской», «Орловский краеведческий музей».

На штемпелях выставлена дата «5 августа» и нанесены тематические рисунки.

Памятные художественные штемпели постоянно находятся в центральном почтовом отделении г. Орла по адресу ул. Ленина, 43.

 

Орловские кикбоксеры завоевали три золотых медали на кубке мира
Город отказался принимать работы по энергосервисному контракту
Андрей Клычков создал департамент информационных технологий и назначил его руководителем москвича Ю...
Опубликовано 05 Авг 2021 в 11:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"