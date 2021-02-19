19 февраля 2021



Под давлением прокуратуры власти отступились от ярмарок выходного дня

Ярмарки выходного дня на площади Жукова и на улице Комсомольской останутся на своих местах еще как минимум на год. Об этом сообщали сегодня в администрации города Орла на экстренно созванной пресс-конференции. Напомним, еще вчера на заседании профильного комитета горсовета чиновники горадминистрации убеждали депутатов, что нет никакой возможности оставить ярмарки на прежних местах.

И вот менее чем через 24 часа мэр города Орла Юрий Парахин внезапно заявил, что анализ мнения горожан — предпринимателей и покупателей, — выявил, что перенос ярмарок выходного дня «Хлебосольный выходной» с площади Жукова и сквера Комсомольцев на альтернативные площадки в настоящий момент не является целесообразным. 

При этом торговцев предупредили, что на 2021 год запланировано благоустройство площади Жукова. На период работ предпринимателям будут предоставлены торговые места на других площадках в Советском районе на условиях, аналогичных существующим. Когда благоустройство площади Жукова завершится, все предприниматели вернутся на прежние места, — отметили в пресс-службе городской администрации.

Наши коллеги с ТРК “Истоки”  добавляют слова прокурора Советского района Владимира Ничипорчука, который рассказал, что задача, поставленная прокурором Орловской области Владиславом Малкиным, выполнена на 100%: не было допущено нарушения прав предпринимателей. Напомним, что ранее прокуратура Орловской области нашла в идее переноса ярмарок коррупционный след, а мэр Орла Юрий Парахин подозревался в личной заинтересованности в этом вопросе

 

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Опубликовано 19 Фев 2021 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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