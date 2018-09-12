«Под номером 3005…»

№31 (524) от 12 сентября 2018 г.

В редакцию «Орловской среды» обратился житель Орла С. Фролушкин, проживающий в аварийном общежитии на улице Металлургов. «Вы – последняя инстанция, – рассказал пенсионер, – я понимаю, что надежды мало, но вы напечатайте, пожалуйста, мое письмо, вдруг поможет?».

«Сейчас мне 78 лет. Я жил в тяжелое военное и послевоенное время. Наша семья была большой, отца забрали на фронт. Немцы оккупировали наше село, сожгли наш дом. Отец вернулся с войны контуженный, мать его кормила из ложки, он не мог себя самостоятельно обслуживать, был немой, и спустя шесть месяцев от полученных травм скончался. В семье нас было шестеро детей, и все, как могли, помогали матери. Сказать о том, что было тяжело, значит, ничего не сказать. Было страшно, мать побиралась с сумкой, питались чем придется: мерзлой картошкой, травой. Все мы выросли хорошими людьми, никто не замарал память отца. Работать я начал в 13 лет, трудиться мне пришлось в Казахстане и в Ленинграде на Кировском заводе.

Большую часть своей жизни я проработал на орловском сталепрокатном заводе водителем электропогрузчика. Общий трудовой стаж – 47 лет, в 2008 году я получил удостоверение ветерана труда.

Еще в молодости я получил от завода комнату в общежитии, где и живу по сей день. Жить в крошечной комнате, где мне принадлежит только койко-место, еще с двумя посторонними людьми, человеку моего возраста очень тяжело. Фактически это жалкое существование. Своей семьи у меня нет, и не к кому обратиться за помощью.

На общей площадке в нашем общежитии собирается молодежь большими компаниями для распития спиртного, кричат и ругаются. Дети бегают человек по двенадцать, катаются на роликах, велосипедах, и так весь день. Возможности отдохнуть у меня нет никакой, хотя мне в силу возраста и состояния здоровья отдых необходим.

Всю жизнь я честно работал, тратил свое здоровье на благо страны и надеялся на достойную старость, а государство и чиновники от меня отвернулись.

К тому же дом находится в аварийном состоянии. Никогда не проводился ремонт, водопроводные, газовые трубы и электропроводка находятся в ужасном состоянии, полы разбиты, оголенные провода, свисающие с потолка, розетки, вываливающиеся из гнезд. Все это в сочетании с влажными от воды стенами, на которых крепится проводка, многократно увеличивает опасность короткого замыкания и, как следствие, – возгорания. В здании постоянная влажность и повышенная сырость.

10 ноября 1987 года я встал на очередь на получение отдельной квартиры. Но в 2004 году постановлением администрации и профкома ОАО «ОСПАЗ» очередь работников на улучшение жилищных условий была законсервирована. В результате этого очередь, в которой я находился, была утрачена. По распоряжению администрации города Орла от 7 ноября 2006 года я признан малоимущим и принят на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

В связи с введением в действие нового Жилищного кодекса РФ и длительным отсутствием нормативных документов, регулирующих вопросы постановки на учет лиц, нуждающихся в жилых помещениях, несовершенством законодательной системы я был, по сути, заново поставлен на учет, и моя очередь с 1987 года фактически пропала.

В новой очереди я оказался шестым и полагал, что пройдет немного времени, квартира мне будет предоставлена, и я наконец-то буду жить как нормальный человек. Однако моя очередь продвинулась за последние 10 лет на одного человека. При этом в устных ответах мне сообщают, что моя очередь не 5, а 3005.

Я пытался решить этот вопрос, обращался в различные структуры. Но во всех ответах мне были даны только формальные отписки, отсылающие все в ту же очередь, в которой я нахожусь более 10 лет, и уже, видимо, не дождусь так необходимого мне жилья.

Неоднократно я был на приемах у губернаторов и мэров в разные периоды времени и все время получал один ответ: «Квартира вам будет предоставлена в установленном законом порядке».

Я ходил в администрацию Орловской области, попал на прием к руководителю департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства Павлову К.В., который сказал: «Я себе купил квартиру в коммерческом строительстве, и ты сам себе купи». А где же мне, пенсионеру, взять столько денег? Зачем я столько лет работал и ждал отдельную квартиру? Неужели для того, чтобы услышать от господина Павлова такое предложение?

Мои шансы получить жилье, находясь в очереди под №3005, равны нулю, и я просто не доживу до того момента, когда очередь сдвинется.

В настоящее время общежитие, в котором я проживаю, признано аварийным, но когда нас расселят, неизвестно.

Администрация бездействует, а мне ничего не остается, как доживать в нечеловеческих условиях.

Сергей Фролушкин