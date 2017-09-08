Под Орлом грузовик врезался в автомобиль ДПС

В Кромском районе этой ночью произошла крупная авария. Около 23 часов на 411 километре автодороги М-2 «Крым» водитель грузовика DAF на обочине автодороги врезался в стоящий с включенными проблесковыми маячками служебный автомобиль ГИБДД ВАЗ-2115. В этот момент в машине находился патрульный экипаж — три инспектора ДПС. В результате ДТП один сотрудник полиции погиб, двое получили телесные повреждения и госпитализированы в центральную районную больницу. Согласно акта медицинского освидетельствования водитель грузового автомобиля был трезв.

Начальником орловской полиции Юрием Савенковым принято решение об оказании семьям погибшего и пострадавших сотрудников необходимой помощи.

Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тяжкими последствиями. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкции этой статьи предусматривают наказание принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Либо по решению суда водитель может отправиться за решетку на срок до пяти лет опять же с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

 

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Опубликовано 24 Окт 2017 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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