Под Орлом изучают геном красной смородины

Ученые ВНИИСПК завершили первый год проекта «Изучение генома смородины (Ribes L.) c помощью ДНК-маркеров». Эта работа финансируется Российским научным фондом и реализуется учеными лаборатории селекции и сортоизучения смородины, а также лаборатории биохимической генетики.

Смородина широко распространена в любительском ягодоводстве и приобретает все больший интерес в промышленном производстве. Однако, геном смородины изучен сравнительно плохо. На данный момент не опубликовано ни одной генетической карты генома смородины красной построенной с применением ДНК-маркеров. Знания структурной и функциональной организации генома смородины позволят более обоснованно и эффективно совершенствовать сортимент сортов, а современные методы идентификации сортов, основанные на генетических паспортах, будут востребованы как в сфере менеджмента коллекций генетических ресурсов, так и в защите прав селекционеров, сертификации посадочного материала, разрешении юридических споров. На решение вышеперечисленных проблем и направлен данный проект.

В 2018 году была создана ДНК коллекция сортов смородины красной (ДНК 73 сорта), сортов смородины черной (ДНК из 52 сортов), а также родственных видов. На основе полученных данных планируется создать генетические паспорта востребованных в производстве сортов на основе полиморфизма микросателлитных ДНК-маркеров (SSR). Это современный тип ДНК-маркеров, который отличается высокой воспроизводимостью результатов в разных лабораториях, достаточно равномерным распределением в геноме, кодоминантной природой наследования. Так же планируется построить генетическую карту групп сцепления смородины красной, на основе подобранных ДНК-маркеров и многолетних фенотипических данных, на которой, возможно, будут локализованы хозяйственно-полезные признаки.

По полученным данным опубликован ряд статей, результаты будут представлены на конференциях. Запланированный в первый год проекта объем работ выполнен полностью, — отметили на сайте ВНИИСПК.