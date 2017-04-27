Под Орлом на окраине уникальной балки Непрец построили мусоросортировочный завод

Под Орлом на окраине уникального памятника природы — балки Непрец — построили мусоросортировочный завод. Как пишет «Российская газета», теперь этот объект вряд ли снесут. Между тем опасное производство возводили в тот период, когда балка была лишена охранного статуса. Формально — чиновники выполнили все по закону. Дело в том,что несколько лет назад областные депутаты одним махом лишили все уникальные уголки природы охранного статуса. Спустя несколько лет ошибку поняли и справили — из 130 объектов 13 получили назад охранный статус. Но только на бумаге. А вот реально, прокуратура выяснила, что когда ошибку в законе поправили — никто и не подумал заниматься охраной природы.

«Инвентаризация памятников природы так и не была проведена, границы указанных территорий не определены, экологическая паспортизация объектов не обеспечена» — пишет издание. Теперь по решению суда чиновники должны в течение полугода утвердить границы и охранные обязательства, составить паспорта и выделить бюджетные средства. Кроме того, решается вопрос об ответственности виновных вплоть до уголовной — за халатность.

Вот только кто поможет уникальным памятникам природы? В балке Непрец образовалась свалка. По склонам, где растут реликтовые растения, прорезана дорога. Хотя по закону там даже лопату в землю воткнуть запрещено. Да и полигон под боком — по заверениям властей, никакие аварии не приведу к попаданию ядовитых веществ в балку. Вот только если случится ЧП, никто уже ни про какие заверения не вспомнит. А наши дети так и не увидят многие удивительные растения, которые пережили ледниковый период, но не смогли пережить орловский бюрократизм.

 

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Опубликовано 02 мая 2017 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 53

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