14 августа 2018



Под Орлом начали строить еще одну церковь

На подворье орловского Свято-Введенского женского монастыря в деревне Ивановке Орловского района состоялся чин основания церкви. Новый храм будет назван в честь новомучеников и исповедников российских. Существующий небольшой домовый храм был освящен в келейном корпусе подворья в 2000 году. В 2017 году начато строительство каменного храма с двумя престолами: главным во имя новомучеников российских (верхним), и во имя праведных Иоакима и Анны (нижним). К настоящему времени закончено создание фундамента и начато возведение стен, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

 

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Опубликовано 14 Авг 2018 в 17:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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