Под Орлом начали строить еще одну церковь

На подворье орловского Свято-Введенского женского монастыря в деревне Ивановке Орловского района состоялся чин основания церкви. Новый храм будет назван в честь новомучеников и исповедников российских. Существующий небольшой домовый храм был освящен в келейном корпусе подворья в 2000 году. В 2017 году начато строительство каменного храма с двумя престолами: главным во имя новомучеников российских (верхним), и во имя праведных Иоакима и Анны (нижним). К настоящему времени закончено создание фундамента и начато возведение стен, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.