Под Орлом нашли и обезвредили особо опасную немецкую «бабочку»

В сводке МЧС говорится, что 4 сентября сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в деревню Соборовка Троснянского района, где изъяли и уничтожили авиабомбу СД-2 и арт. снаряд 105 мм времен Великой Отечественной войны.

Сообщение про авиабомбу СД-2 заслуживает отдельного рассказа. Вероятно, вы слышали про так называемые «кассетные бомбы». Именно к такому типу и относилась немецкая авиабомба СД-2, которая из-за своего специфического внешнего вида так же носила название «schmetterling», что в переводе означает «бабочка». Было 4 типа SD-2, причем в одной кассете (контейнере) находились сразу несколько типов этих бомб. Первый тип с часовым механизмом – они взрывались либо в воздухе, либо на земле в момент удара.

Второй тип — с часовым механизмом до 30 минут после отделения от «кассеты», при ударе от падения они не взрывались. Третий тип взрывателя приводил бомбу в боевое положение через 5 минут после падения, срабатывал при изменении положения бомбы. Утешает одно — такой тип бомб самоликвидировался в течении 30 часов если не оказывалось прямого воздействия на бомбу.

«Cамый опасный вид взрывателя SD-2 – это механизм с инерционным балансом. При ударе после падения, механизм автоматически ставился в боевое положение, взрыв происходит при любом изменении позиционирования баланса. Этот тип SD-2 максимально опасен и в наше время! Благодаря толстому корпусу, как правило, бомбы остаются в хорошей сохранности. А при нахождении люди часто не могут распознать в этом устройстве авиабомбу, из-за относительно малых размеров и необычного вида «крыльев бабочки». В немалых количествах такие бомбы применялись немцами на восточном фронте. Известны случаи, когда в наше время в лесах либо при земляных работах, люди находили SD-2. При нахождении таких бомб или их частей, характерных крыльев или осколков разорвавшихся «бабочек» (так же использовалась крыльчатка в виде пропеллера), необходимо прекратить любые работы, в том числе и поисковые. Не забывайте, что вместе сбрасывались SD-2 разных типов, и если вы нашли одну – рядом есть другие!» — пишет канал об оружии «Firearmsclub». https://zen.yandex.ru/rufirearmsclub