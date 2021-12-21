Под Орлом нашли колбасу местного производства с антибиотиками

В ноябре сотрудники Россельхознадзора проверили пищевую продукцию, выпущенную АО «Агрофирма Мценская» (Орловская область, Мценский район, село Сергиевское). Образцы бфли направлены в подведомственную Россельхознадзору Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ ЦНМВЛ) для проведения лабораторных исследований на показатели качества и безопасности. По результатам лабораторных исследований в образце продукции (колбаски Шашлычные полукопчёные изготовитель АО «Агрофирма Мценская») выявлено наличие антибиотика спирамицина. При том, что по требованиям технических регламентов – наличие антибиотиков в продукции вообще не допускается!

По результатам проверки в отношении АО «Агрофирма Мценская» составлен протокол по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Юридическое лицо оштрафовано на 150 тыс. рублей. Остатки небезопасного товара изъяты из оборота и утилизированы. Действие декларации о соответствии указанной продукции прекращено.

Всего в 2021 году Россельхознадзором отозвано 75 деклараций о соответствии, выданных на продукцию животного происхождения.