Под Орлом обнаружены опасные останки кабанов

21 марта в северо-восточной части города Орла, на территории, граничащей с Орловским районом, обнаружены останки диких животных (предположительно кабанов) — сообщает  областное управление ветеринарии.

По данному факту сразу несколько заинтересованных ведомств начали проводить неотложные мероприятия, в частности, отбор проб биологического материала и уничтожение останков найденных диких животных.

 

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Опубликовано 21 Мар 2017 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

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