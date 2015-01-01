Под Орлом обнаружены опасные останки кабанов

21 марта в северо-восточной части города Орла, на территории, граничащей с Орловским районом, обнаружены останки диких животных (предположительно кабанов) — сообщает областное управление ветеринарии.

По данному факту сразу несколько заинтересованных ведомств начали проводить неотложные мероприятия, в частности, отбор проб биологического материала и уничтожение останков найденных диких животных.