Под Орлом обнаружили и уничтожили опасные останки свиней

В северо-восточной части города Орла на границе с Орловским районом, а именно между деревней Ольховец и автодорогой М-2 «Крым», на территории заброшенных дачных участков были найдены останки домашних свиней. На место незамедлительно прибыли специалисты станции по борьбе с болезными животных и провели дезинфекцию места, где находились биологические отходы.

Администрацией города Орла была выделена техника для рытья ямы. И этим же вечером все обнаруженные биологические отходы были сожжены, а несгоревший зольный остаток был захоронен, — сообщили в областном управлении ветеринарии.

 

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Опубликовано 30 мая 2017 в 13:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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