Под Орлом обнаружили и уничтожили опасные останки свиней

В северо-восточной части города Орла на границе с Орловским районом, а именно между деревней Ольховец и автодорогой М-2 «Крым», на территории заброшенных дачных участков были найдены останки домашних свиней. На место незамедлительно прибыли специалисты станции по борьбе с болезными животных и провели дезинфекцию места, где находились биологические отходы.

Администрацией города Орла была выделена техника для рытья ямы. И этим же вечером все обнаруженные биологические отходы были сожжены, а несгоревший зольный остаток был захоронен, — сообщили в областном управлении ветеринарии.