Под Орлом обнаружился безнадзорный микрорайон

Микрорайон «Солнечный» в Орловском районе оказался вне действия каких-либо законов и нормативно-правовых актов. О юридической коллизии, согласно которой никто не может прийти с проверкой, как идет строительство новых домов, рассказал руководитель управления регионального стройнадзора Олег Козлов на профильном комитете облсовета.

— По микрорайону «Солнечный» есть законодательный пробел. Этот микрорайон не попадает ни под чей надзор. Причем, это по федеральному законодательству. Это дома до 1,5 тысяч кв.м. трехэтажные. Надзор за строительством этих домов не ведет никто. Фактически мы надзираем только за деньгами дольщиков. Мы проверили — деньги дольщиков на строительство домов освоены в полном объеме. Дома построены, — отметил Олег Козлов.

Впрочем, депутатов заинтересовал не момент контроля. Вопрос был сформулирован следующим образом — почему потенциальными покупателям квартир представляют проект, на котором обозначены и школы, и детские сады, и даже общественный транспорт? А когда многоэтажки сдают в эксплуатацию выясняется, что школы, детские сады и естественно транспорт — не входят в полномочия застройщика. В частности, по «Солнечному» пустили экспериментальный маршрут, а потом его убрали.

В итоге обладатели новых квартир оказываются по факту обманутыми — никакой обещанной инфраструктуры они не получают. Кстати, аналогичная ситуация складывается не только по микрорайону «Солнечный». Очень многие проекты будущих застроек включают элементы, которые потом так и не появляются в действительности. Такие «заманихи» нужны лишь чтобы завлечь покупателей на новые квартиры.

 

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Опубликовано 17 Мар 2017 в 16:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 7

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