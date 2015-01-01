Под Орлом освятят храм экс-губернатора Строева

В это воскресенье Митрополит Антоний освятит храм во имя святого Алексанра Невского в селе Большое Сотниково. Храм построен на средства почетного председателя Совета Федерации Егора Строева и его ныне покойной супруги Нины Семеновны, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

Храм расположен в 14 км от Орла в сельском поселении Большое Сотниково. Связан с областным центром удобным шоссе. В темное время суток храм подсвечивается. Он иллюминирован, являясь доминантой окрестностей.

Строительство церкви начато в августе 2014 года. Форма храма в плане — крестовая. Храм одноглавый, однонефный, восьмерик на четверике, площадь здания 217 кв.м., с пристроенными приделами и колокольней. До основания креста четырехярусная колокольня имеет высоту 30 метров. Храм окружает парк общей площадью 0,6 га. Проект храма выполнен ОАО «Орелпроект».

Возведение храма в сентябре 2014 года благословил митрополит Орловский и Болховский Антоний, в сентябре 2015 года им же были освящены колокола, отлитые в Воронеже. Строительство церкви завершено за год с небольшим, к декабрю 2015 года. В прошлом году храм посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.