Под Орлом откроется первый модернизированный центр занятости

На следующей неделе состоится торжественное открытие обновлённого по нацпроекту центра занятости населения Мценского района. Федеральный проект, предусматривающий поэтапное внедрение единых требований к работе органов службы занятости, был запущен на Орловщине в 2021 году. Пионером модернизации, ощутившим на себе её преимущества, стал Мценский центр занятости. В рамках проекта в здании сделаны текущий и капитальный ремонт, рабочие места сотрудников оснащены новым современным оборудованием. Внедрен единый фирменный стиль оформления. Впрочем, внешние преобразования — не главное.

Модернизация службы занятости подразумевает внедрение принципов и инструментов бережливого производства, то есть оптимизацию всех процессов предоставления госуслуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей, формирование системы контроля и оценки качества предоставления государственных услуг.

Вслед за Мценским районом модернизация вошла в жизнь и других районных центров занятости, для которых было приобретено компьютерное оборудование, стеллажи, сплит-системы, жалюзи, рециркуляторы воздуха.

С целью удобства получения услуг в сфере занятости были установлены информационные стенды, установлены системы управления электронной очередью и создана система защиты информации и соответствующее программное обеспечение. В соответствии с едиными требованиями обновлен интерактивный портал региональной службы занятости.