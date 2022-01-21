21 января 2022



Под Орлом откроется первый модернизированный центр занятости

На следующей неделе состоится торжественное открытие обновлённого по нацпроекту центра занятости населения Мценского района. Федеральный проект, предусматривающий поэтапное внедрение единых требований к работе органов службы занятости, был запущен на Орловщине в 2021 году. Пионером модернизации, ощутившим на себе её преимущества, стал Мценский центр занятости. В рамках проекта в здании сделаны текущий и капитальный ремонт, рабочие места сотрудников оснащены новым современным оборудованием. Внедрен единый фирменный стиль оформления. Впрочем, внешние преобразования — не главное.

Модернизация службы занятости подразумевает внедрение принципов и инструментов бережливого производства, то есть оптимизацию всех процессов предоставления госуслуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей, формирование системы контроля и оценки качества предоставления государственных услуг.

Вслед за Мценским районом модернизация вошла в жизнь и других районных центров занятости, для которых было приобретено компьютерное оборудование, стеллажи, сплит-системы, жалюзи, рециркуляторы воздуха.

С целью удобства получения услуг в сфере занятости были установлены информационные стенды, установлены системы управления электронной очередью и создана система защиты информации и соответствующее программное обеспечение. В соответствии с едиными требованиями обновлен интерактивный портал региональной службы занятости.

 

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Опубликовано 21 Янв 2022 в 12:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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