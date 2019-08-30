Под Орлом открылась выставка необычной «пикториальной» фотографии (6+)

В православной артели «Вятского Посада» открылась фотовыставка Сергея Недосекина «Природа родного края», на которой автор представил разнообразие растений Орловщины. Работы выполнены в необычной технике – так называемой пикториальной фотографии (в некоторых источниках пишут «пикторЕальная»). Посетить выставку можно как в будни, так и в выходные дни. Вход свободный.

Сергей Недосекин – уроженец Орловской области. Он занимается фотографией уже более 40 лет. Ещё в 1998 году вступил в товарищество орловских художников. В 2002 году принят в Союз фотохудожников России. Сергей Недосекин – участник около 40 выставок, проходивших в Орле, Брянске, Москве. Его работы опубликованы в книгах «Орловское Полесье», «За страницами географии Орловской области».

Пару слов про пикториальную фотографию. Некоторые зрители не понимают такие снимки из-за того, что они очень и очень специфичны и больше похожи на живопись, чем собственно на фотографию. Для получения пикториальных изображений используется специальные мягкорисующие объективы. Например так называемый «монокль» — с одной единственной линзой. То есть самый простой по конструкции и в тоже время самый сложный в использовании инструмент. Такой объектив дает изображения пониженного контраста за счет уменьшения их резкости. Именно отсутствие резкости и отпугивает некоторых зрителей, которые думают, что это результат постобработки на компьютере. Вместе с тем, монокль позволяет с невероятной свободой передавать в пейзажах воздушную дымку, морскую даль, придавать расплывчатость рисунку. В итоге фотографии воспринимаются как живопись импрессионистов — то есть помимо самого объекта они удивительным образом передают эмоции фотографа.