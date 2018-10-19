19 октября 2018



Под Орлом посадят 3 000 дубков

В Орловской области седьмой год подряд проходит осенняя акция «Живи, лес!», организатором которой выступает Федеральное агентство лесного хозяйства. Цель акции – привлечение внимания к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств. В лесничествах области организованы посадка леса, очистка мест отдыха от бытового мусора, посадка деревьев в населенных пунктах, а также заготовка семян для создания лесных культур.

20 октября на территории Орловского лесничества в Урицком районе области (п. Сеножатное) посадят 3 000 саженцев дуба. Порода деревьев выбрана не случайно. В юбилейный тургеневский год этот вид саженцев занимает главенствующее место. Кстати, в ходе проведения акции этой осенью высажено уже 50 тысяч деревьев. Для посадки использовались сеянцы сосны, дуба красного, саженцы ели, каштана, рябины и липы.

 

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Опубликовано 19 Окт 2018 в 17:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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