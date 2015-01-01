Под Орлом появится еще два детских сада

Еще два детских сада суммарно на 460 мест планируется построить в ближайшее время под Орлом. Новые садики будут построены в микрорайонах Зареченском и Болховском (Орловский район). На это из федерального бюджета предусмотрено 291,7 млн рублей (при софинансировании из региональной казны – 15,4 млн рублей). В настоящее время идет подготовка по заключению соответствующего соглашения с Министерством образования и науки РФ. Строительство детсадов начнется в этом году, а ввод в эксплуатацию объектов запланирован в 2019 году.

Напомним, что очередь в дошкольные образовательные организации среди детей в возрасте от 3 до 7 лет в регионе была ликвидирована в 2016 году. Всего за период реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования введено 4231 место в дошкольных образовательных организациях, в том числе в 2017 году 511 мест за счет более эффективного использования уже имеющихся площадей.

Напомним, всего в Орловской области 124 детсада, 1 детдом для малышей, и три частных детсада. В этой сфере работает 3 701 человек. По состоянию на 31 декабря 2017 года детские сады посещают 33 505 детей, — сообщили в пресс-службе облправительства.