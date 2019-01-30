Под Орлом прекратили нелегально сваливать снег

Несанкционированное складирование на территории деревни Образцово вывезенного снега остановлено после обращения активистов ОНФ. Как сообщили в пресс-службе движения, еще в прошлом году обратились жители деревни Образцово Орловского района. Они рассказали, что неподалеку от жилых домов по улицам Садовой и Егорьевской идет складирование снега. Убранный снег вывозился с автомобильных дорог города Орла. Активисты Народного фронта провели выездной рейд и отметили, что в деревне Образцово на примыкающем к улицам Садовой и Егорьевской земельном участке находится большое количество загрязненного снега, вывезенного с автомобильных дорог. Общественники также отметили, что недалеко от места складирования снега находится водоохранная зона реки

Орлик, ниже по рельефу местности расположены жилые дома частной застройки.

-После проведенного мониторинга мы сразу же обратились в контролирующие органы. В результате к нам пришел письменный ответ из администрации Образцовского сельского поселения. В нем отмечено, что администрация не давала разрешение на складирование снега на территории вблизи улиц Садовой и Егорьевской. Помимо этого, отмечено, что для предотвращения дальнейшего несанкционированного складирования снега был перекрыт съезд со стороны улицы Садовой в деревню Образцово. Также направлено письмо на имя начальника ОМВД по Орловскому району с просьбой привлечь к ответственности лиц, причастных к складированию снега в данной местности, — рассказал член регионального штаба ОНФ Владимир Лысов.

Стоит отметить, что данную ситуацию также изучают представители Росприроднадзора и Роспортребнадзора. По итогам проверок будут определены санкционные меры в отношении виновных в несанкционированном вывозе снега лиц.