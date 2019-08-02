Под Орлом продолжают выводить новые сорта красной смородины

В государственное сортоиспытание передан новый сорт смородины красной 1662-31-100, выведенный сотрудниками орловского ВНИИСПК. Как пояснили в институте, сеянец выделен из гибридного потомства, полученного от скрещивания сорта Нива и сортообразца 1097-25-18, который был выделен из потомства родительских форм сортов Скороспелая и Йонкер ван Тетс. От родительских форм, передаваемый в государственное сортоиспытание элитный сеянец, унаследовал ранний срок созревания, крупность ягод, высокую урожайность и высокие вкусовые качества. Ягоды элитного сеянца 1662-31-100 созревают на 5-7 дней раньше раннеспелого сорта Йонкер ван Тетс. То есть начало созревания в условиях средней полосы России приходится на середину июня. Ягоды крупные, средняя масса 0,7 г, максимальная –1,4 г. Вкус кисло-сладкий, очень хороший, что обусловлено сочетанием сахаров (7,5…10,8%) и невысоким содержанием органических кислот (1,5…2,3%), сахарокислотный индекс в среднем составляет 4,8 единиц, для сравнения, у эталонного сорта Йонкер ван Тетс – 3,0. Кисть средняя, плотная. Средняя урожайность элитного сеянца 1662-31-100 за многолетний период наблюдений 10,0 т/га, максимальная – 16,0 т/га. Устойчивость к мучнистой росе средняя.

На заседании помологической комиссии также был выделен в элитные (кандидат в сорта) отборный сеянец смородины красной 1686-30-128, созданный под руководством к.с.-х.н. Голяевой О.Д. Родительские формы сорт Дана и сортообразец 110-42-52, полученный от свободного опыления сорта Каскад. Отборный сеянец 1686-30-128 позднего срока созревания. От родительских форм новый элитный сеянец унаследовал крупность ягод, длину кисти, высокие вкусовые качества и хорошую, стабильную продуктивность. За период многолетних наблюдений средняя масса ягоды составила 0,55 г., а максимальная 1,1 г. Длина кисти, на которой могут располагаться до 20 ягоды достигает 13 см. Сочетание сахара (9,0…10,5%) и низкого содержания органических кислот (2,2…2,6%) обеспечивает приятный сладко-кислый вкус ягод, что характерно для десертных сортов этой культуры. Средняя урожайность за годы исследований составила 13,0 т/га, а максимальная 15,0 т/га. Устойчивость к мучнистой росе и листовым пятнистостям средняя.