13 февраля 2019



Под Орлом произошло ДТП с четырьмя автомобилями

ДТП произошло сегодня около 9 часов 50 минут на автодороге Орел-Тамбов.

Предварительно установлено, что  водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», в районе 2,6 километра допустил столкновение с автомобилем «Тойота» с последующим его столкновением с «Фольксваген Пассат» и последующим столкновением «Фольксваген пассат» с автомобилем «Фольксваген Поло», которые двигались впереди в попутном направлении.

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры «Рено Логан» — две женщины.  С места ДТП они были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра и оказания помощи отпущены домой.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Фев 2019 в 16:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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