Под Орлом произошло ДТП с четырьмя автомобилями

ДТП произошло сегодня около 9 часов 50 минут на автодороге Орел-Тамбов.

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», в районе 2,6 километра допустил столкновение с автомобилем «Тойота» с последующим его столкновением с «Фольксваген Пассат» и последующим столкновением «Фольксваген пассат» с автомобилем «Фольксваген Поло», которые двигались впереди в попутном направлении.

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры «Рено Логан» — две женщины. С места ДТП они были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра и оказания помощи отпущены домой.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.