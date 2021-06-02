Под Орлом пройдет очередная «Тропа Героев» (12+)

Забег «Тропы Героев» состоится 5 и 6 июня в Парке «Новый Легост» поселка Залегощь. Участников забега ждут лесные трассы от 2 до 3 километров, на которых им предстоит преодолеть естественные и специально созданные препятствия.

5 июня в 9:00 начнется забег для взрослых участников. Предусмотрена как индивидуальная, так и командная форма участия. Для того, что присоединиться к мероприятию, необходимо пройти регистрацию в сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте» или на официальном сайте.

6 июня к участию в забеге приглашаются юные герои. В пресс-службе облправительства обратили внимание, что несовершеннолетние участники могут присоединиться к забегу только при наличии медицинской справки и разрешения от родителей. Для того чтобы принять участие в детском забеге, необходимо также пройти регистрацию на официальном сайте проекта.

Помимо спортивных состязаний будет организована развлекательная программа, включающая в себя музыку, конкурсы, лотерею, игры, выступления артистов, полевую кухня и здоровую еду.