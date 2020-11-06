Под Орлом рейсовый автобус попал в ДТП

Сегодня в 12 ч. 45 мин. в Кромском районе Орловской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщили в пресс-службе УМВД, по предварительной информации на 3 км. а/д Крым 2-Федотово- Собянино» произошло опрокидывание автобуса «ГАЗЕЛЬ НЕКСТ». В результате ДТП один человек погиб. Также телесные повреждения получила 14-летняя девочка. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

UPD (16.45): Стали известны некоторые детали произошедшего. На месте происшествия работали орловские спасатели, которым пришлось деблокировать зажатых в салоне пассажиров. Для работы с родственниками пострадавших организована работа психологаГУ МЧС. Кроме того, были привлечены сотрудники областной поисково-спасательной службы для подъема «ГАЗели».