6 ноября 2020



Под Орлом рейсовый автобус попал в ДТП

Сегодня в 12 ч. 45 мин. в Кромском районе Орловской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщили в пресс-службе УМВД, по предварительной информации на 3 км. а/д Крым 2-Федотово- Собянино» произошло опрокидывание автобуса «ГАЗЕЛЬ НЕКСТ». В результате ДТП один человек погиб. Также телесные повреждения получила 14-летняя девочка. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

UPD (16.45): Стали известны некоторые детали произошедшего.  На месте происшествия работали орловские спасатели, которым пришлось деблокировать зажатых в салоне пассажиров. Для работы с родственниками пострадавших организована работа психологаГУ МЧС. Кроме того, были привлечены сотрудники областной поисково-спасательной службы для подъема «ГАЗели».

 

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Опубликовано 06 Ноя 2020 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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