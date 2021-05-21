Под Орлом с лесными и торфяными пожарами будут бороться специальные поезда

Железнодорожники подготовили к работе в летний пожароопасный период 4 пожарных поезда, которые базируются на станциях: Орёл, Верховье, Курск и Льгов. Поезда предназначены для ликвидации пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ежесуточно на дежурство заступает 20 пожарных. При наступлении засушливой погоды возникает вероятность лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей, поэтому экипажи поездов переходят в режим повышенной готовности.

Все пожарные поезда прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Для бойцов создан неприкосновенный запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная питьевая вода. Каждый пожарный поезд оборудован навигационной системой ГЛОНАСС.

В составе каждого пожарного поезда вагон-насосная станция и по две цистерны – водохранилища. На летний период в боевой расчет пожарных поездов Курска и Орла дополнительно введено по одной цистерне-водохранилищу, что существенно повышает эффективность тушения пожаров. Одна цистерна пожарного поезда вмещает в себя более 60 тонн воды (для сравнения: в пожарной машине около 4 тонн).