21 мая 2021



Под Орлом с лесными и торфяными пожарами будут бороться специальные поезда

Железнодорожники подготовили к работе в летний пожароопасный период 4 пожарных поезда, которые базируются на станциях: Орёл, Верховье, Курск и Льгов. Поезда предназначены для ликвидации пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ежесуточно на дежурство заступает 20 пожарных. При наступлении засушливой погоды возникает вероятность лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей, поэтому экипажи поездов переходят в режим повышенной готовности.

Все пожарные поезда прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Для бойцов создан неприкосновенный запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная питьевая вода. Каждый пожарный поезд оборудован навигационной системой ГЛОНАСС.

В составе каждого пожарного поезда вагон-насосная станция и по две цистерны – водохранилища. На летний период в боевой расчет пожарных поездов Курска и Орла дополнительно введено по одной цистерне-водохранилищу, что существенно повышает эффективность тушения пожаров. Одна цистерна пожарного поезда вмещает в себя более 60 тонн воды (для сравнения: в пожарной машине около 4 тонн).

 

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Опубликовано 21 мая 2021 в 17:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 138

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