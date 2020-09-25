Под Орлом собак кормили трупами павших телят

В августе 2020 года по требованию генпрокуратуры сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку в отношении ООО им. Мичурина. Эта организация занимается разведением, содержанием и реализацией крупного рогатого скота, а также производством и продажей молока. В ходе проверки выявлены грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Такие действия несут угрозу заноса, возникновения и распространения особо опасных заболеваний общих для человека и животных.

Так, на территории молочно-товарной фермы и летнего лагеря были обнаружены биологические отходы: шкуры КРС и останки трупа теленка. Анализ документов показал, что с 01 января по 20 августа 2020 года ООО им. Мичурина не заключало договор с ГУПП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский». При этом, в период с января по июль текущего года в хозяйстве пало 124 головы КРС (телята). Документы, в том числе ветеринарные сопроводительные, подтверждающие утилизацию трупов, отсутствовали. Кроме того, ветеринарным специалистом общества не выдавались заключения об уборке, утилизации или уничтожении трупов, не проводились исследования на исключение особо опасных заболеваний (сибирская язва и пр.), а трупы телят были отданы охотникам на корм собакам.

По результатам проверки Россельхознадзор возбудил в отношении юридического лица ООО им. Мичурина дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8. КоАП РФ и направил материалы в Верховский районный суд. 21 сентября суд вынес постановление о приостановке деятельности предприятия в части утилизации биологических отходов на 60 суток.