Под Орлом собрана удивительная коллекция яблонь

С 7 мая в опытных и опытно-производственных садах ВНИИСПК началось цветение яблони. На начало цветение оказывают влияние климатические и погодные условия, подвои, агротехника, температура и влажность воздуха. В жаркую и сухую погоду цветение оканчивается в течение недели, а в прохладную и дождливую растягивается до двух и более недель. Лаборатория сортоизучения и сортовой агротехники помимо изучения и разработки сортовой агротехники яблони занимается сохранением и пополнением генетической коллекции яблони для целей селекции. Сегодня генофонд ВНИИСПК содержит 830 сортообразцов и 350 отборных сеянцев яблони разного географического происхождения. Сохраняемая генколлекция яблони является основным ресурсом для создания новых сортов. Каждый год пополняется за счет новых форм, полученных как из отечественных НИИ по садоводству, так и зарубежных, а также за счет новых доноров ценных признаков, отборных и элитных форм селекции ФГБНУ ВНИИСПК. Свой вклад в пополнение генколлекции яблони вносят и садоводы-любители.

Каждый сортообразец генетической коллекции яблони имеет свою неповторимую форму, окраску, размер цветков, аромат и продолжительность цветения. Некоторые сортообразцы, например, Кульджинка красная (яблоня Недзвецкого) могут использоваться в озеленении частных усадеб и городских пространств. Полный перечень сортообразцов генетической коллекции яблони можно посмотреть на странице Генофонда ВНИИСПК. В соцсети ВК на страничке ВНИИСПК представлен фотоальбом цветущих яблонь.