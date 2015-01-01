Под Орлом в страшном ДТП погибли 5 человек

Авария произошла вчера около 22 ч.40 мин. на 27 км автодороги «Орел-Брянск». Водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ман», — сообщили в пресс-службе УМВД.

На место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. На месте было установлено, что в столкновении с фурой водитель и четверо пассажиров автомобиля «ВАЗ» (мужчины 1994 и 1987 г.р., женщины 1993 и 1986 г.р.) погибли на месте ДТП. Водитель грузовика с тяжелыми травмами ног был госпитализирован в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Главном управлении МЧС России по Орловской области открыт телефон «горячей линии» 8 (4862) 76-17-78, по которому можно получить всю информацию, связанную с этим ДТП.