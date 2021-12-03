Под Орлом взорвали более 400 артснарядов

Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы в минувший четверг выезжали в поселок Верховье, где изъяли, а после уничтожили 426 артснарядов времен Великой Отечественной войны. В связи с этим в пресс-службе МЧС напомнили, что при обнаружении взрывоопасного предмета, в том числе времён Великой Отечественной войны (похожего на него) перво-наперво необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения телефонам «01», «101» или в полицию по телефонам «02», «102»;

При производстве земляных или других работ – остановить работу.

Нужно хорошо запомнить место обнаружения предмета.

По возможности установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни.

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается:

наносить удары по корпусу, а также стукать один боеприпас о другой;

прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;

закапывать в землю или бросать в водоем;

предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

бросать в костер или разводить огонь вблизи боеприпаса.