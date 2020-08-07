Под Орлом заболели и так дефицитные коровы

Специалисты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования на гельминтозы проб фекалий от коровы. В результате в одной пробе были обнаружены яйца фасциол. Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарным специалистам с целью назначения эффективного лечения.

Для справки: фасциолез является достаточно распространенным заболеванием у коров. Паразит, главным образом, воздействует на печень, провоцируя резкое ухудшение здоровья, а также продуктивности животного. Необходимо своевременно предпринять профилактические меры, чтобы не допустить заражения животных. При стойловом содержании коров заболевание возникает редко, чего нельзя сказать о летнем времени, когда коровы находятся на выпасе. Поэтому нужно каждые 2 месяца менять участки пастбища, использовать только культурные территории и проводить дегельминтизацию скота.