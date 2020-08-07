7 августа 2020



Под Орлом заболели и так дефицитные коровы

Специалисты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования на гельминтозы проб фекалий от коровы. В результате в одной пробе были обнаружены яйца фасциол. Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарным специалистам с целью назначения эффективного лечения.

Для справки: фасциолез является достаточно распространенным заболеванием у коров. Паразит, главным образом, воздействует на печень, провоцируя резкое ухудшение здоровья, а также продуктивности животного. Необходимо своевременно предпринять профилактические меры, чтобы не допустить заражения животных. При стойловом содержании коров заболевание возникает редко, чего нельзя сказать о летнем времени, когда коровы находятся на выпасе. Поэтому нужно каждые 2 месяца менять участки пастбища, использовать только культурные территории и проводить дегельминтизацию скота.

 

В школы и больницы города Орла начали подавать тепло
В Орле начнут спрашивать собственников жилья при организации магазинов на первых этажах
Жиронкин: "С каждым годом ситуация в сёлах с наличием врачей становится всё хуже"
Опубликовано 07 Авг 2020 в 14:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"