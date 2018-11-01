Под Тулой перевернулся автобус с ливенскими рабочими

Как сообщает ИА«Орловские новости» со ссылкой на ИА «Тульские новости», ДТП с участием микроавтобуса Ford произошло около 5 утра сегодня, 1 ноября, на 275-м км автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе.

Автобус ехал из Ливенского района в сторону Москвы через Елец. Он вез рабочих на вахту в столицу.

Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет, автобус перевернулся.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще шестеро получили травмы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства произошедшего.