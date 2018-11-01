1 ноября 2018



Под Тулой перевернулся автобус с ливенскими рабочими

Как сообщает ИА«Орловские новости» со ссылкой на ИА «Тульские новости», ДТП с участием микроавтобуса Ford произошло около 5 утра сегодня, 1 ноября, на 275-м км автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе.

Автобус  ехал из Ливенского района в сторону Москвы через Елец. Он вез рабочих на вахту в столицу.

Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет, автобус перевернулся.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще шестеро получили травмы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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Опубликовано 01 Ноя 2018 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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