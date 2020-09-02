Под занавес: мэра Орла «слили» окончательно и бесповоротно

№32 (611) от 2 сентября 2020 г.

В последний четверг августа состоялась последняя сессия Орловского горсовета пятого созыва. В следующий раз депутаты соберутся уже в новом составе. А под занавес уходящий созыв горсовета большинством голосов окончательно одобрил слияние должностей сити-менеджера и мэра Орла. Напомним, соответствующий закон был внесен губернатором Андреем Клычковым и касается муниципалитетов с населением свыше 100 тысяч. Следовательно, закон «заточен» исключительно на областной центр. Теперь глава нашего города, он же – глава администрации будет выбираться из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Из Устава города исчезла строка о том, что мэра выбирают из числа депутатов. При этом, если по основной поправке — в Устав города — вопросов не возникло, то принципы формирования отборочной комиссии вызвали бурную реакцию нескольких депутатов.

Так, независимый депутат Сергей Елесин попытался выяснить, какие критерии будут применяться к потенциальным членам конкурсной комиссии? Пока лишь известно, что комиссия будет формироваться из 10 человек — пяти, назначенных горсоветом, и пяти, назначенных губернатором Орловской области. Но кто именно попадет в эту комиссию, совершенно непонятно. При этом Сергей Елесин обратил внимание на тот факт, что тот же самый вопрос он задавал на прошлой сессии и не получил на него ответа. Кто и как будет отбирать «выборщиков», которые по сути решат судьбу областного центра? Ведь от того, кто будет рекомендован комиссией и встанет «у руля» города, будет зависеть слишком много. За примерами далеко ходить не надо – достаточно вспомнить хотя бы пресловутый энергосервисный контракт, погрузивший Орел в непроглядную тьму, который будет «икаться» всем жителям Орла еще о-о-о-чень долго. А ведь его курировал лично глава администрации города господин Усиков, получивший свою должность, как мы помним, с подачи экс-губернатора Потомского! Теперь же главу города будут выбирать некие 10 человек, которых, в свою очередь, будут назначать губернатор и горсовет – причем, повторим, совершенно непонятно, по каким критериям.

Как это может быть, на простом примере пояснил депутат Елесин. Если, скажем, в комиссию войдут исключительно представители «Единой России», то очень легко предположить, какого кандидата на должность мэра они поддержат. Не лучше выйдет, если комиссия будет состоять из членов КПРФ. В этой связи депутат задал резонный вопрос: будут ли члены комиссии при выборе мэра придерживаться партийной дисциплины и голосовать, как скажет партия, или же выбирать главу города будут на основе беспристрастной оценки программ развития города, предложенных кандидатами? По мнению Сергея Елесина, это принципиальный момент.

Отвечая депутату, юрист городского совета отметила, что в законодательстве не прописаны такие тонкости. При разработке орловского закона за образец были взяты похожие законы других регионов, где никаких четких критериев отбора членов комиссии не прописано. За исключением одного нюанса: члены комиссии не могут состоять в родстве с кандидатами на пост мэра. По политической принадлежности никаких ограничений нет, так как комиссия собирается раз в четыре года и только для выборов мэра города. Никакая фракционная дисциплина на членов комиссии не должна распространяться, подчеркнула юрист.

Елесин тем не менее остался при своем мнении (надо сказать, вполне обоснованном) и предложил включить в проект решения пункт, определяющий принадлежность членов комиссии к разным партийным фракциям. Иначе это будет нелегитимно, отметил народный избранник.

Депутат Игорь Коновалов также не согласился с позицией юридической службы по одной простой причине: у всех на слуху недавняя скандальная история с отбором дворовых территорий в программу благоустройства на 2020 год. Во всех документах прописано, что дворы включаются в программу заранее, и основным критерием служит решение граждан о необходимости ремонта, но никак не избирательные округа, на которых эти дворы расположены. Однако в 2020 году (по удивительному совпадению, именно в год выборов) волшебным образом дворы, расположенные на округах независимых депутатов, намеревающихся баллотироваться в горсовет следующего созыва, исчезли из программы. Зато на округах депутатов от «партии власти» таких дворов прибавилось. Более того, некоторые кандидаты от «Единой России» приписали заслуги в ремонте дворов себе и своей партии, хотя работы осуществлялись за бюджетный счет по муниципальной программе, и уж что-что, а этот проект должен быть вне политики!

Депутат Олег Карпиков, в свою очередь, поинтересовался, есть ли у депутатов еще время, чтобы поработать с проектом изменений и прояснить некоторые темные места? Юрист горсовета отметила, что времени на раскачку нет — нужно решать вопрос как можно быстрее, так как депутаты следующего созыва на первом заседании назначат конкурс, и по его результатам будет избран мэр Орла. Олег Карпиков отметил, что, учитывая важность должности мэра, 10 человек в комиссии явно недостаточно. Это должна быть более представительная комиссия. Однако, как и следовало ожидать, вполне резонные возражения отдельных депутатов остались неуслышанными: красно-синее большинство горсовета единодушно проголосовало за предлагаемый порядок проведения конкурса по отбору кандидатов в мэры. Против высказались независимые депутаты Сергей Елесин и Игорь Коновалов, воздержались представитель ЛДПР депутат Кузнецов, а также единороссы Карпиков и Коровин, которые не участвуют в выборах в горсовет шестого созыва.

От редакции:

Итак, тандем единороссов и коммунистов в городском совете «достойно» завершил свою пятилетнюю деятельность в представительном органе Орла, дав зеленый свет не выборам, а назначению мэра города, то есть фактически передав рычаги управления Орлом областным чиновникам. И если предыдущая система хотя бы опосредованно, но учитывала выбор народа (мэр избирался горсоветом из числа избранных гражданами депутатов), то теперь с одобрения тех же депутатов (за редким исключением) руководить городом сможет любой бюрократ, угодный губернатору. Голосование на последней сессии стало логическим завершением процесса послушного поднятия рук, практиковавшегося красно-синим сектором на протяжении пяти лет. В свое время «Орловская среда» публиковала списки и фото депутатов, голосовавших за решения, которые явно шли вразрез с интересами жителей Орла. К таким, без сомнения, относятся решение о строительстве экологически небезопасного завода ПВХ в черте города Орла, намерение построить фонтан в охраняемом законом сквере Ермолова (которое не осуществилось лишь потому, что Сбербанк не стал финансировать сомнительный проект), отмена бесплатного питания для орловских школьников, неоднократное повышение цены проезда в городском транспорте и, наконец, памятное многим орловчанам беспрецедентное повышение тарифов на ремонт и содержание жилья сразу на 15 процентов. Понятно, что все эти решения невозможно было бы провести через горсовет, если бы депутаты фракций ЕР и КПРФ не подчинялись партийной дисциплине и голосовали по совести, а не по указке партийных боссов. Считаем, что в завершение их депутатской карьеры и с учетом того, что ряд сегодняшних депутатов намерены снова попасть в горсовет в сентябре этого года, жителям Орла будет не лишним вспомнить, кто поднимал руки за те или иные непопулярные, а порой и просто антинародные решения. Объективности ради оговоримся, что не все представленные ниже депутаты голосовали за все перечисленные решения, но в общем и целом (с некоторыми вариациями) именно красно-синее большинство горсовета голосовало ЗА. Читайте, смотрите, запоминайте, делайте выводы.