Подача тепла в многоквартирные дома в Орле начнется с 4 октября

По предварительной информации отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, централизованная подача тепла в многоквартирные жилые дома начнется с 4 октября.

Подключение теплоносителей в социальных учреждениях происходит по заявкам. На сегодняшний день батареи потеплели во всех учреждениях образования, культуры и социальной сферы. Крышные и локальные котельные также запускаются после обращений жителей к управляющим компаниям.

Подготовка многоквартирных жилых домов к зиме — на завершающей стадии. В настоящее время подготовительные работы ведутся в 16 домах, признанных аварийными и оставшимися без управления, а также в пяти домах, где проводится капитальный ремонт. Работы должны завершить до 1 октября, информирует администрация Орла.