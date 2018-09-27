27 сентября 2018



Подача тепла в многоквартирные дома в Орле начнется с 4 октября

По предварительной информации отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, централизованная подача тепла в многоквартирные жилые дома начнется с 4 октября.

Подключение теплоносителей в социальных учреждениях происходит по заявкам. На сегодняшний день батареи потеплели во всех учреждениях образования, культуры и социальной сферы. Крышные и локальные котельные также запускаются после обращений жителей к управляющим компаниям.

Подготовка многоквартирных жилых домов к зиме — на завершающей стадии. В настоящее время подготовительные работы ведутся в 16 домах, признанных аварийными и оставшимися без управления, а также в пяти домах, где проводится капитальный ремонт. Работы должны завершить до 1 октября, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 27 Сен 2018 в 12:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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