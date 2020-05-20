«Подарки» для орловских фермеров

№17 (596) от 20 мая 2020 г.

14 мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание «О развитии малых и средних форм хозяйствования», в ходе которого представители региональных органов управления АПК, АККОР, Россельхозбанка и Росагролизинга, а также общественных организаций обсудили развитие малого и среднего агробизнеса в сложившейся социально-экономической ситуации.

Удивительно, но на сайте областного департамента сельского хозяйства мы не нашли никакой информации с ссылкой на совещание, целью которого было обсуждение мер по сохранению производства фермерских хозяйств.

То ли в это время орловские аграрные чиновники были заняты распределением теплых мест в профильном департаменте и правительстве области, то ли и впрямь у орловских крестьян нет никаких проблем. Так или иначе, «фермерская» тема оказалась никому не интересной, а задуматься о ней стоило бы.

Орловская область — аграрно-торговый регион?

В предыдущем номере газеты «Орловская среда» вышел материал о нездоровой тенденции укрупнения агробизнеса в регионе, однобоком развитии сельского хозяйства со ставкой на производство зерна и катастрофическом убывании сельского населения.

Почти 20% всех зерновых, 9 % молока – таков вклад орловских фермеров в общее производство продукции регионального АПК. Это цифры, которыми можно гордиться или же о них чиновникам лучше не упоминать?

Не секрет, что Орловская область с каждым очередным губернатором постепенно превращается из промышленно-индустриального в аграрно-торговый регион и все сильнее делает крен в сторону развития компаний-латифундий. Говоря о наращивании производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чиновники все меньше вспоминают о развитии сельских территорий и сохранении благополучной экологической среды.

Мизерные цифры, показывающие рост производства молока на 0,3% в крестьянских ( фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х), которыми любят оперировать чиновники из «серого дома», иначе как смешными не назовешь. Что это, если не укрывательство негативных тенденций, стремление завуалировать и оттенить цифры, характеризующее реальное положение дел в аграрной экономике региона?

О каком реальном и перспективном развитии села и малых форм хозяйствования можно говорить, если удельный вес продукции растениеводства в продукции сельского хозяйства в фермерских хозяйствах составил 95,3 %, а продукции животноводства – всего 4,7 %?! Неужели руководство региона не замечает, что грантовая поддержка по стартапам начинающих К(Ф)Х расходуется не на приоритетные направления, способные обеспечить закрепление людей на селе? Да и размер самой поддержки не столь существенен, чтобы можно было говорить о долговременном и успешном развитии фермерских хозяйств, получающих гранты.

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к цифрам, озвученным экс-губернатором Александром Козловым на выступлении перед фермерским активом: «Победителям конкурсных отборов долгосрочной областной целевой программы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012-2015 годы» за 2012-2013 годы направлено 85,2 млн. рублей».

А теперь приведем цитату из выступления Андрея Клычкова перед орловскими фермерами в феврале 2020 года: «В наступившем году в регионе будет продолжена работа по поддержке малых форм хозяйствования. 316 млн руб. составила грантовая поддержка начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам в 2012-2019 годах».

Итак, в 2012-2013 годах фермерам было выделено 85,2 млн рублей, и эта сумма составляет 25 % от суммы всей поддержки за восемь лет, с 2012 по 2019 годы. Клычков не озвучивает сумму, которую выделили фермерам с 2018 по 2019 гг. Он предпочитает восьмилетний период. Так внушительнее.

Так о каком росте господдержки для орловского фермерства с такими денежными суммами можно говорить? Много ли хозяйств, получивших эту господдержку несколько лет назад по направлению животноводства, продолжают успешно развиваться и сейчас? Решены ли их проблемы с переработкой и со сбытом сельхозпродукции? Почему не делается акцент на развитие животноводческих направлений? На развитие садоводства, овощеводства? На создание перерабатывающих производств малыми формами хозяйствования? Разве работа аграрных чиновников не состоит в том, чтобы разрабатывать программы по развитию самых дефицитных для орловского села направлений? В наше время, чтобы вырастить пшеницу и ячмень, особых усилий не требуется. Есть спрос на продукцию, цены реализации сельхозкультур достаточно высокие, погодные условия последних лет благоприятные, — всё это лучше мизерных субсидий способствует наращиванию производства растениеводческой продукции всеми категориями хозяйств. Так в чем заслуга чиновников, хвастающихся высокими показателями?

За какие заслуги получили свои недавние назначения топ-менеджеры регионального АПК Сергей Борзёнков, ставший зампредом правительства Орловской области по развитию АПК и Александр Шалимов — ныне руководитель департамента сельского хозяйства? Клычков и облсовет считают большим плюсом то, что эти кадры — местные. Но думаем, этот плюс всё же не единственный. Злые языки утверждают, что Сергей Борзенков пошел на повышение за выполнение важного задания – обеспечения льготных категорий граждан подарками по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подарки раздавались от имени губернатора Клычкова, но закуплены они на деньги фермерских пожертвований и средства сельскохозяйственных организаций, большей частью самостоятельных.

Наш губернатор очень любит делать такие сюрпризы. Однажды это уже было с пасхальными куличами, подарками для федеральных чиновников. Если это законно и нормально, так и скажите людям: вам подарок от такой-то конкретной сельскохозяйственной организации или от такого-то фермерского хозяйства. Люди будут ещё больше уважать сельский труд. Только при чём здесь губернатор? Разве сами сельхозпредприятия добровольно, без чьих-либо указаний, на собственные деньги не восстанавливают памятники павшим в Великой Отечественной войне, не помогают ветеранам, школам? Или их добрые дела проходят под грифом «секретно»?

Двое из ларца

Итак, Сергей Борзенков свой зачёт от губернатора получил. Как и Александр Шалимов — еще один вновь назначенный аграрный чиновник, большую часть своей жизни занимающийся оргработой.

Об успехах первого на поприще «развития» АПК, особенно молочного животноводства, нам известно из материалов проверок Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. За многие годы руководства СПК «Дубовицкий» Борзенков так и не смог установить молокопровод на молочно-товарной ферме, сделать надлежащий ремонт, обеспечить надлежащие ветеринарно-санитарные условия. К завершению своей работы в хозяйстве, по итогам 2016 года, директору ООО «Дубовицкое», дипломированному зоотехнику Сергею Борзенкову, удалось получить «фантастический» рекорд по надою молока – 3334 кг на корову из числящихся 120 — «козий» удой.

В ОПХ «Стрелецкое» ( директор — Юрий Белоусько), например, в тот же год от каждой из 700 коров было получено по 5117 кг молока. Заметна разница?

Вот только теперь Сергей Борзенков, совсем недавно имевший непосредственное отношение к инвестору «Щелково Агрохим», продолжает делать успешные карьерные шаги (не менее успешно в области продвигаются и интересы этой компании), а опытная станция «Стрелецкая», с её годами наработанной успешной базой по племенному молочному животноводству и семеноводству зерновых, зернобобовых и крупяных культур, терпит бедствие.

По странному совпадению, там, где начинаются интересы крупных капиталистических компаний, заканчивается развитие государственных, народных предприятий.

Есть и еще одно совпадение, не менее странное. Только что назначенный Клычковым руководителем департамента сельского хозяйства Александр Шалимов — бывший глава Новосильского района. Земли ФГБУ ОС «Новосильское», ранее известного как ФГУП «Новосильское», также как и земли Шатиловской СХОС, с недавних пор фактически используются АО «Щелково Агрохим».

Так за какие же успехи получил высокое назначение Шалимов? За развал молочного животноводства в районе, за анонсированное, но так и не реализованное строительство молочного комплекса «Нобель Мол»? Справедливости ради, нужно сказать, что фактически реализованные проекты в районе имеются. За девять лет работы Шалимова в Новосильском районе построены тепличный комплекс «Промпарк» и элеватор на 50 тыс. тонн АО «Орёл Нобель-Агро». Два проекта за девять лет. Разве этого достаточно, чтобы окончательно не растерять сельское население?

Крупным сельскохозяйственным организациям в районе принадлежит 71,4 % сельхозугодий. Так о каком развитии сельских территорий и малых форм хозяйствования, в частности, в Новосильском районе, а теперь и в Орловской области, может идти речь?

С такими «подарками», простите, топ-менеджерами, орловским фермерам и другим самостоятельным предприятиям в ближайшие годы придется рассчитывать исключительно на собственные силы и тщательно отслеживать повестку федерального центра в части оказания помощи малым и средним сельхозпредприятиям.

На прошедшем 14 мая совещании министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев такую поддержку пообещал: «Со своей стороны, Минсельхоз России планирует сохранить вектор на приоритетность поддержки фермеров. При этом мы стараемся прислушиваться к самим аграриям».

С текущего года несвязанная поддержка оказывается только малым сельхозтоваропроизводителям, для которых она является наиболее актуальной мерой. Также Минсельхоз подготовил изменения в правила льготного кредитования, предусматривающие пролонгацию краткосрочных кредитов на срок до 1 года и предоставление отсрочки платежей по начисленным процентам. Это существенно упростит доступ к заемным средствам для малого и среднего агробизнеса, что особенно важно в текущей ситуации.