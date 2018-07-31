31 июля 2018



Поддельные новые банкноты еще не дошли до Орловщины

В орловских банках во 2 квартале было выявлено 28 фальшивых банкнот. Как пояснили в отделение Банка России по Орловской области, наибольшее число подделок пришлось на банкноты номиналом 5 тыс. рублей (16 штук). По сравнению с 1 кварталом роста не произошло. «Липовых» банкнот номиналом 1 тыс. рублей нашли восемь штук. Обнаружены и четыре подделки номиналом по 500 рублей. При этом выявлено и две поддельные банкноты долларов США. На металлические монеты мошенники время и силы тратить не хотят.

— Статистика Банка России говорит о том, что мошенники уже пробовали подделывать новые купюры номиналом 2 тыс. рублей, но в банковском секторе Орловского регионе таких случаев зафиксировано не было. Вместе с тем, при обнаружении банкноты, вызывающей сомнения в подлинности, необходимо обратиться в кредитную организацию для передачи денег на экспертизу, — отметил и.о. управляющего Орловским отделением ГУ Банка России Александр Куликов.

Подробная информация о признаках подлинности денежных знаков размещена на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

 

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Опубликовано 31 Июл 2018 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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