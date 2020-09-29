29 сентября 2020



Подготовка города к зиме обошлась почти в 600 миллионов рублей

Орловские многоэтажки, школы, детские сады, объекты здравоохранения и культуры готовы к отопительному периоду. Такое заявление распространила пресс-службе городской администрации. Всего на подготовку к отопительному периоду 2020-2021 годов было запланировано израсходовать 584,7 млн рублей. Для подготовки к работе в зимних условиях были составлены производственные программы предприятий и организаций. Все ресурсоснабжающие и другие организации завершают их выполнение.

Учреждения образования, объекты здравоохранения и культуры, а также многоквартирные дома успешно прошли подготовку. Потребители тепловой энергии получили паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, сообщают специалисты управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Бесперебойную работу обеспечат 238,3 км тепловых, 1 309,8 электрических и 1 372,9 газовых сетей, а также 325 котельных.

В Орле 20 многоквартирных домов остаются без управления. На их подготовку из резервного фонда администрации города Орла были выделены денежные средства в размере 308 481,99 рублей. Работы по подготовке проводит МУП «ЖРЭП» (з). Оно же отвечает и за возможные аварийно-восстановительные работы в этих домах.

Напомним, что основанием для начала отопительного сезона является установившаяся в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже +8°С.

 

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Опубликовано 29 Сен 2020 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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